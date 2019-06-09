"تموين المنوفية": توريد 143 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 143 ألف طن قمح، مؤكداً أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الانتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

وشدد الجمال علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمنا قوميا.