سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير إعلامية: زعيم كوريا الشمالية أعدم جنرالا برميه فى حوض أسماك مفترسة

الأحد، 09 يونيو 2019 11:06 ص
تقارير إعلامية: زعيم كوريا الشمالية أعدم جنرالا برميه فى حوض أسماك مفترسة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زعمت تقارير تناقلتها وسائل إعلام غربية قيام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بإعدام جنرال عبر رميه فى حوض ملىء بأسماك البيرانا المفترسة.

وقالت صحيفة "ميرور" وموقع "فوكس نيوز" – بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد - إن الجنرال، الذى اتهم بالتخطيط لانقلاب، ألقى فى حوض الأسماك المفترسة، قبل أن يموت غرقا أو متأثرا بجراحه، وأضافت الصحيفة أن من تولوا إعدام الضحية قاموا بشق صدره وبتر يديه قبل رميه فى الحوض.

وادعى التقرير الذى أشارت إليه "ميرور"، أن الزعيم الكورى استلهم فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 "The Spy Who Loved Me"، الذى يظهر عملية قتل شخصيات من خلال رميها فى حوض سمك ملىء بأسماك القرش.

وأضاف التقرير أن كيم جونج أون، يملك حوضًا مليئًا بأسماك "بيرانا" المستوردة من البرازيل، ويذكر أن أسماك البيرانا تعيش فى المياه العذبة فى أنهار أمريكا الجنوبية، ومن المعروف عنها أسنانها الحادة وشهيتها للحوم.

كوريا الشمالية تنسف الشائعات.. كبير المفاوضين النوويين يظهر مجددا مع الزعيم

ويشار هنا إلى تقرير آخر مشابه بإعدام مسئول كورى شمالى بارز، ولكنه ظهر مجددًا إلى جانب زعيم البلاد كيم جونج أون، على خلفية تقارير، تحدثت عن إرساله لمعسكر عمل عقابًا على فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، صورا تظهر كيم يونج تشول، كبير مساعدى كيم، ومدير جبهة الوحدة فى حزب العمال الحاكم، وهو بين المسئولين المرافقين لزعيم البلاد أثناء حفلة موسيقية نظمتها زوجات بعض ضباط الجيش.

وكانت صحيفة  "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية واسعة الانتشار قد أفادت الأسبوع الماضى بأن بيونغ يانغ أعدمت، فى أعقاب فشل القمة الثانية بين كيم وترامب والتى عقدت فى العاصمة الفيتنامية هانوى خلال شهر فبراير، مبعوث كيم الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، وأربعة مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية، فيما تم إخضاع كيم يونغ تشول، كبير المفاوضين مع سيئول وواشنطن، لعمل قسرى و"تعليم إديولوجى" فى محافظة نائية.

ورفضت حكومة كوريا الجنوبية التعليق على حملة التطهير المزعومة هذه، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس التقارير الواردة بهذا الخصوص.

 

 


زعيم كوريا الشمالية

اعدام مسئول كورى شمالى

جيمس بوند

اعدام مسئولين كوريين

كيم جونج اون

الزعيم الكورى الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وسائل إعلام كوريا الشمالية تنتقد تدريبات أولجى الدفاعية بالجنوب

الأحد، 09 يونيو 2019 10:54 ص

اتخذ نفس النهج الأوروبى مع حلفائه بالقارة..أعاد صياغة العلاقات الأمريكية فى آسيا.. ترامب لا يكتفى برضوخ كوريا الشمالية نوويا.. ويسعى لإجبارها على الدوران فى فلك واشنطن وفك ارتباطها مع الصين

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 م

نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية يترأس وفد بلاده فى زيارة إلى نيجيريا

السبت، 08 يونيو 2019 01:35 م

تفاصيل جديدة عن طفولة ديكتاتور كوريا الشمالية.. كتاب أمريكى يكشف: كيم كان طفلا ذكيا ومعزولا..طباخ سوشى يابانى أصبح صديقه الوحيد بطلب من والدته بسبب "طائرة ورقية".. والأسرة الحاكمة عاشت حياة بذخ رغم معاناة الشعب

السبت، 08 يونيو 2019 04:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. السعودية تنقل إيرانى للمستشفى لتدهور حالته الصحية بسفينة مشبوهة.. كوريا الشمالية تبعث برسالة شديدة اللهجة لواشنطن.. ومقتل 4 أشخاص بإطلاق نار فى أستراليا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص

كوريا الشمالية للولايات المتحدة: للصبر حدود

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:23 م

مشاهدة كبير مبعوثى كوريا الشمالية النوويين سابقا خلال حفل فنى أمس

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:40 ص

اليابان وأمريكا وأستراليا تحث كوريا الشمالية على العودة للمحادثات النووية

السبت، 01 يونيو 2019 07:53 م

وزير الدفاع اليابانى: كوريا الشمالية تشكل تهديدا للأمن الدولى ويجب نزع السلاح النووى

السبت، 01 يونيو 2019 02:44 م

مسئول أمريكى: ترامب يتجنب استفزاز زعيم كوريا الشمالية

السبت، 01 يونيو 2019 10:26 ص

موفد رئيس أمريكا إلى كوريا الشمالية: ترامب يخشى استفزاز كيم جونج أون

السبت، 01 يونيو 2019 10:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة