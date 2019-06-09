تعرف على 8 نقاط لفحص المصريين والعرب المقيمين بالأقصر ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يجري العمل علي إستمرار فحص المواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة للمسح بفيروس سي والأمراض الغير سارية للمصريين والعرب المقيمين بمحافظة الأقصر، وذلك فى 8 مواقع مختلفة بالمجان تماماً.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الكشف على المواطنين ضمن المبادرة في 8 نقاط صحية ثابتة موزعة على مختلف مدن المحافظة لتقديم الكشف الطبى على المواطنين المتخلفين، وهى مقر الإدارة الصحية ببندر الأقصر والحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى، ومقر الإدارة الصحية بالبياضية، ومقر الإدارة الصحية بإدارة إسنا، ومقر الإدارة الصحية بإدارة القرنة، ومقر وحدة الطود الصحية بالطود، ومقر وحدة الزنية قبلى بالزنية، ومقر الإدارة الصحية بأرمنت.

وأكد الدكتور السيد عبد الجوار، أنه يتم فحص المواطنين في تلك المواقع الثمانية عبر فريق طبي في كل موقع يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، موضحاً أن الحملة تستهدف فى الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً وكذلك العرب المتواجدين بالأقصر.