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تعرف على تأثير القهوة على الجسم.. زيادة النشاط الأبرز

الأحد، 09 يونيو 2019 08:30 ص
تعرف على تأثير القهوة على الجسم.. زيادة النشاط الأبرز ماذا يفعل فنجان القهوة بجسمك
كتبت فاطمة ياسر

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عند الاستيقاظ من النوم يقوم البعض بتناول فنجان من القهوة، لكى يستطيع الشخص التركيز والتعامل مع الآخرين بشكل قوى وجيد، وهناك العديد من الدراسات الطبية التى تؤكد أن تناولك لفنجان من القهوة يوميا يساهم بشكل كبير فى إمداد جسمك بالعديد من الفوائد، لكن دون الإسراف فيها، وخلال التقرير التالى سنتعرف على ما تفعله القهوة فى جسمك، وفقا لموقع "webmed".
 
- تناول فنجان من القهوة يعمل على التقليل من فرص الإصابة بمرض السكر، لذا عليك إعداد هذا الفنجان دون وضع السكر الأبيض واستبداله بالسكر الدايت.
 
- هل تعلم أن تناولك لفنجان من القهوة يوميا يساهم بشكل كبير فى ارتفاع وزيادة التركيز بالجسم، فتناولها يعمل علي تنشيط المخ وقدراته العقلية، ولذا اذا كنت ترغب فى تنشيط قدراتك العقلية فعليك تناول فنجان من القهوة.
 
القهوة
القهوة
 
- يعمل الكافيين فى القهوة على فتح الرئتين بشكل جيد، وهذا يعمل على تنشط قدرات الرئة وفتح الشرايين بشكل جيد.
 
- القهوة لها دور كبير فى الحد من الإصابة بالعسر الهضمى، ولذا تناولك للقهوة تساهم فى تنشيط المعدة والأمعاء.
 

القهوة

الكافيين

تنشيط قدرات الرئة

العسر الهضمى

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