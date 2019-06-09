تضرر 30 ألف شخص جراء العواصف المطيرة والفيضانات جنوب الصين

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أعلنت سلطات منطقة قوانجتشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين، تضرر 30345 شخصا نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات التى شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وذكرت إدارة الطوارئ بالمنطقة - فى بيان اليوم - أن العواصف المطيرة التى بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضى تسببت فى وقوع فيضانات فى تسع محافظات بأربع مدن فى المنطقة، حيث تضرر 30345 شخصا مع إعادة توطين أكثر من 800 شخص.

وأضافت الإدارة أن العواصف المطيرة والفيضانات أدت أيضا إلى إتلاف أكثر من 3400 هكتار من المحاصيل وانهيار 22 منزلا، ما تسبب فى خسائر اقتصادية مباشرة بنحو 16.7 مليون يوان، أى ما يعادل 2.4 مليون دولار.

وقام مكتب الأرصاد الجوية الإقليمى بتفعيل الاستجابة الطارئة، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما ناشدت السلطات السكان المحليين بتوخى اليقظة إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية المحتملة.