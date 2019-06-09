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تشكيل لجنة لغلق قناة صحتى وتوزيع العاملين بها على قطاعات الصحة

الأحد، 09 يونيو 2019 10:08 م
تشكيل لجنة لغلق قناة صحتى وتوزيع العاملين بها على قطاعات الصحة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قرر اللواء وائل رفعت الساعى مساعد وزير الصحة للشؤن المالية والإدارية تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بتنفيذ توصية وزيرة الصحة بغلق قناة صحتى الناطق الرسمى بإسم وزارة الصحة.
 
وشمل القرار رقم 126 لسنة 2019 أن يتم توزيع العاملين بالقناة على القطاعات المختلفة بالوزارة على ان يتم جرد وتقييم كافة المعدات والأجهزة وتقدير الموقف المالى .
 
وبموجب القرار يتم اغلاق القناة من بداية شهر يوليو المقبل .
 
يشار الى أن قناة صحتى منشأة منذ عام 1998 بمنحة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجايكا اليابانية وعدد من شركات الدواء انذاك .
 
وصدر قرار تخصيص للقناة على بالبث عبر النايل سات بقناة للحكومة المصرية فى عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور اسماعيل سلام .
 
 
وتنفرد مكتبة قناة صحتى ب 30 الف ساعة برامجية منذ عام 1998 وحتى الان وتم تزويدها مؤخرا بمعدات واجهزة تقدر ب 3 مليون جنية ويعمل بها عدد من الصحفيين والمذعين والمعدين والمخرجين والفنيين.
 
يذكر ان القناة غير هادفة للربح وغير تجارية ووتعمل على تصقيف وتوعية المجتمع .
 
 

قناة صحتى

التوعية الصحية

الشؤن المالية

التفتيش المالى

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