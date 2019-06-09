ترامب: سننشر المزيد من التفاصيل بشأن اتفاق الهجرة مع المكسيك

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، إن إدارته ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن اتفاقها مع المكسيك ونفى في الوقت ذاته تقريرا إخباريا تحدث عن عدم وجود التزامات كبيرة جديدة من جانب المكسيك لكبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على الحدود الجنوبية.

وكتب ترامب على تويتر "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود فى أمور كانت تشغلنا... والآن لدي ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون فى إنجاز المهمة على النحو الصحيح".

وأضاف "المهم.. أنه تم الاتفاق على بعض الأمور التى لم تذكر في البيان الصحفي أمس، وتحديدا أمر ما. وسيتم إعلان هذا في الوقت المناسب".

والاتفاق الذى أعلن عنه يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من المفاوضات في واشنطن أسقط تهديد ترامب بفرض رسوم استيراد بنسبة خمسة بالمئة على كافة البضائع المكسيكية بدءا من يوم الاثنين.