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تحطم طائرة خفيفة جنوب النمسا وإصابة قائدها

الأحد، 09 يونيو 2019 10:34 م
تحطم طائرة خفيفة جنوب النمسا وإصابة قائدها تحطم طائرة-صورة ارشيفية
أ ش أ

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تحطمت مساء اليوم،الأحد، طائرة خفيفة في جنوب النمسا؛ ما أسفر عن إصابة قائد الطائرة ونقله إلى العلاج في إحدى مستشفيات محافظة كرينتن.

 

وقالت مصادر إعلامية في فيينا، إن الطائرة الخفيفة كانت تحلق بالقرب من المنطقة الجبلية "وولفسيبرج"، حيث كانت تستعد للهبوط في مطار "سانت مارين"، إلا أنها سقطت فوق أحد الحقول ولم يكن على متنها إلا قائدها.

 

وأفادت المصادر بأن إدارة الإطفاء انتشلت الطيار من تحت الحطام، ونُقل جوا إلى المستشفى على متن مروحية إنقاذ، لافتة إلى أن سبب تحطم الطائرة غير واضح حتى الآن.

 


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النمسا

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فيينا

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حطام

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