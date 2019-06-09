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تجديد حبس متهم 15 يوماً احتياطياً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأحد، 09 يونيو 2019 08:06 م
تجديد حبس متهم 15 يوماً احتياطياً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية نيابة امن الدوله
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "مصطفى. ح" 15 يوماً حتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة،  بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية رقم 1175لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


تجديد حبس متهم

انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

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