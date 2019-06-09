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تجديد حبس متهمة 15 يوما بتهمة المشاركة فى تأسيس جماعة إرهابية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:28 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما بتهمة المشاركة فى تأسيس جماعة إرهابية حبس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس  متهمة  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في  اتهامها بالمشاركة فى تأسيس جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمة عبير الصفتى، وجهت النيابة إليها في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة فى تأسيس جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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