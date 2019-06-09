سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 02:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

الأحد، 09 يونيو 2019 01:30 ص
بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس قلة النوم والتسبب فى مشاكل صحية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صداع وتعب وزغللة، أعراض عديدة نتيجة قلة النوم والسهر المستمر، فمن الطبيعى أن ينام الإنسان عدد ساعات لا تقل عن 7 ساعات فى اليوم، ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن قلة النوم تسبب مشاكل صحية على جميع أجزاء الجسم.
 
وحسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday" فإن أبرز الأمراض التى يتعرض لها الإنسان نتيجة قلة النوم هى:
 
1: يؤثر السهر على صحة الجهاز العصبى ويسبب الصداع المستمر وزغللة العين.
2: السهر المستمر يؤثر على صحة الجهاز المناعى ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.
3: أثبتت الأبحاث والدراسات أن قلة النوم تسبب مشاكل فى الجهاز التنفس ويؤثر على صحة الرئتين.
 
الجهاز العصبى
الجهاز العصبى
 
4: قلة النوم تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة.
5: قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
6: يسبب السهر ضعف جنسى عند الرجال.
 
الجهاز الهضمى
الجهاز الهضمى
 
قد تكون قلة النوم بسبب الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب المزمن، أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية والإفراط فى تناول الكافيين ومشروبات الطاقة، ولتفادى المشاكل الصحية لا بد من النوم بمدة كافية وبالمعدل الطبيعى م 7 إلى 9 ساعات فى اليوم.

زغللة

قلة النوم

الكافيين

الجهاز العصبى

التوتر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن فى علاقتك بشريك حياتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن فى علاقتك بشريك حياتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بصحتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بصحتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تنعم بحب من حولك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تنعم بحب من حولك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9/6/2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9/6/2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مصر تخفض استيرادها لـ 28 سلعة بقيمة 366.4 مليون دولار.. أبرزها السيارات

مصر تخفض استيرادها لـ 28 سلعة بقيمة 366.4 مليون دولار.. أبرزها السيارات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة