بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

كتبت نهير عبد النبى

صداع وتعب وزغللة، أعراض عديدة نتيجة قلة النوم والسهر المستمر، فمن الطبيعى أن ينام الإنسان عدد ساعات لا تقل عن 7 ساعات فى اليوم، ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن قلة النوم تسبب مشاكل صحية على جميع أجزاء الجسم.

وحسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday" فإن أبرز الأمراض التى يتعرض لها الإنسان نتيجة قلة النوم هى:

1: يؤثر السهر على صحة الجهاز العصبى ويسبب الصداع المستمر وزغللة العين.

2: السهر المستمر يؤثر على صحة الجهاز المناعى ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.

3: أثبتت الأبحاث والدراسات أن قلة النوم تسبب مشاكل فى الجهاز التنفس ويؤثر على صحة الرئتين.



الجهاز العصبى

4: قلة النوم تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة.

5: قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6: يسبب السهر ضعف جنسى عند الرجال.



الجهاز الهضمى

قد تكون قلة النوم بسبب الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب المزمن، أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية والإفراط فى تناول الكافيين ومشروبات الطاقة، ولتفادى المشاكل الصحية لا بد من النوم بمدة كافية وبالمعدل الطبيعى م 7 إلى 9 ساعات فى اليوم.