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بعد ضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة المتهمين

الأحد، 09 يونيو 2019 12:23 م
بعد ضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة المتهمين أموال-أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ"القاهرة – سوهاج – شرم الشيخ"، بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم نحو أكثر من 23 مليون جنيه.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. 
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى. 
 
 
 
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
 
 
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 
 
 
 

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