بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح حسن مشالى

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، من القاهرة، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 60 على طريق مطروح، فى الاتجاه إلى الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصابين مروان هشام عبد الرحمن "11 سنة" بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن "11 سنة" بكدمات متفرقة بالجسم، وهبة عبد المنعم إبراهيم "35 سنة" مصابة بجرح قطعى أعلى العين اليسرى حوالى 3 سم وكدمات متفرقة بالجسم، وسهيلة عبد الفتاح عبد الرحمن "8 سنوات" مصابة بكدمات بالوجه والجسم، وسليم عبد الفتاح عبد الرحمن "عامان" لا يوجد به إصابات، ورغدة عبد الفتاح عبد الرحمن "3 سنوات" تعانى من كدمات متفرقة بالجسم، وآية أشرف محمد " 17 سنة " مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية واشتباه pc، وعبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح "35 سنة" مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية واشتباه pc، وجميعهم من منطقة المنيب فى القاهرة.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجار علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.