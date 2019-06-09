انتبه.. ارتفاع ضغط الدم يرفع من خطر عمى الألوان

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن إرتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر على العين من حيث رؤية الألوان ويؤدى إلى فقدان البصر بالرغم من أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن ما يسبب هذا الارتباط.

وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، الدكتور "راشد السعدية"، طبيب العيون من مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك، أن الأضرار التي لحقت بأجزاء معينة من العين يمكن تحدث نتيجة لارتفاع ضغط الدم، والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان البصر.

وتابع أنه من الممكن أن ضعف رؤية اللون يمكن أن تكون علامة على مشاكل فى المستقبل تتعلق ضغط الدم، والمعروف أيضا باسم ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك حاجة لدراسات على المدى الطويل لاستخلاص العلاقة.

وأشار إلي أنه سيكون أمرا رائعا إذ ضعف رؤية اللون المكتسبة يمكن أن تكون بشيرا لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.



عمى الالوان

وقام الدكتور تاكوهي شوجي من جامعة سايتاما الطبية في اليابان وزملاؤه بتقييم العلاقة بين رؤية الألوان وأمراض العيون، وعوامل الخطر المرتبطة بالقلب وأسلوب الحياة والعادات، مع العلم أن ارتفاع ضغط الدم وقد تم ربطه لأمراض معينة في العين.

جند الباحثون الرجال الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة الذين كانوا في الخدمة الفعلية في سلاح الدفاع الذاتي اليابانية في كيوتو.

بعد أخذ الباحثون فى الاعتبار عوامل أخرى مثل الوزن للرجال، والكوليسترول، ومستويات السكر في الدم وأمراض العيون الأخرى، وجدوا أن مع ارتفاع قيم ضغط الدم، وزيادة احتمالات وجود ضعف رؤية اللون كذلك.

لاحظ الباحثون أن تصميم الدراسة لا يسمح لهم أن ننظر إلى تغيرات في الرؤية أو ضغط الدم مع مرور الوقت الدراسة أيضا لا يمكن إثبات تسبب ارتفاع ضغط الدم ضعف في رؤية الألوان.

وأضاف الباحثون أنه من الممكن عن طريق خفض ضغط الدم الخاص بهم يمكن عكس مشاكل في رؤية الألوان، ولكن المزيد من البحوث أمر ضروري لتحديد ذلك أيضاً.