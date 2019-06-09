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اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون زيادة المعاشات وتعديل مكافحة المخدرات

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون زيادة المعاشات وتعديل مكافحة المخدرات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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يعود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للانعقاد اليوم الأحد، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين الهامة؛ منها تعديـل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا، وقانون زيادة المعاشات.
 
ومن المُقرر أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88 ،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
 
وتناقش الجلسة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
 
كما يناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

زيادة المعاشات

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