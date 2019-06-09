اليوم.. رئيس " العربية للتصنيع" يلتقى وزير الصناعات الحربية البيلاروسى

يلتقى اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، برومان جولوفيتشنكو، وزير الصناعات الحربية فى دولة بيلاروسيا، والذى يزور مصر حاليا، على رأس وفد من كبرى الشركات البيلاروسية.

ويبحث الجانبان العديد من مجالات التعاون المشترك فى الصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد أطر التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، فى كافة المجالات التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى.

ويحضر اللقاء سيرجى راتشكوف، سفير دولة بيلاروسيا فى القاهرة، ووفد من الجانبين يضم كبار الشركات.