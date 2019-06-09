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النيابة تطلب إفادة بنتائج تشريح جثمان عامل قتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين

الأحد، 09 يونيو 2019 03:18 م
النيابة تطلب إفادة بنتائج تشريح جثمان عامل قتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين، لإعداد أدلة الثبوت فى القضية وإحالتها للمحكمة المختصة.
 
وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وزوجته، مما دفع الأخيرة للاستعانة بشقيقها، فحدثت مشاجرة بينهما، انتهت بتسديد الأخير للزوج المجنى عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض أسفرت عن وفاته. 
 
وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.
 
وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

سلاح أبيض

خلافات أسرية

عاما يقتل زوج شقيقته

البدرشين

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