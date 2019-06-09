النيابة تستمع لأقوال زوجة بعد إصابتها بطلق نارى على يد زوجها بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة ربه منزل بطلق ناري اثناء قيام زوجها بالعبث بسلاح شقيقه، والتحفظ على السلاح النارى لمعرفة أن كان مرخص من عدمه، وسؤال الزوجة المصابة عن الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المركز الطبي بسموحه، وصول المدعوة ف.إ.أ.ع، 29 سنة، ربة منزل، مصابة بطلق ناري بمنطقة "الاليه اليمنى".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى المشار إليها، وبسؤال المصابة، اتهمت زوجها بإحداث إصابتها أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" أثناء تواجده بمسكن والده بمنطقة الرابعة الناصرية.

وبمواجهة زوجها م.أ.م.أ، 32 سنة، محاسب، قرر بصحة الواقعة، وقيامه بإحداث إصابة زوجته دون قصد خلال ممازحتها والعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بشقيقه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.