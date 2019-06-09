سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 09:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 28 مشتبها بهم فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأحد، 09 يونيو 2019 09:21 ص
القبض على 28 مشتبها بهم فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 28 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى ضبط 3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

أسفرت حملة شنتها مديرية أمن الجيزة، عن ضبط بائعين متجولين، وتنفيذ 4 أحكام قضائية، بالإضافة إلى تحرير 120 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


حملة أمنية

المنطقة الأثرية

الهرم

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط 14 تاجر مخدرات فى أكمنة مديرية أمن الجيزة

السبت، 08 يونيو 2019 09:25 ص

أمن الجيزة يواصل تطهير البؤر الإجرامية وضبط 26 تاجر مخدرات قبل العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:22 م

أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:54 ص

أمن الجيزة يزيل التعديات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:45 ص

أمن الجيزة يكثف حملاته لإعادة االانضباط للميادين والشوارع قبل عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 10:49 ص

صور. . أمن الجيزة يسقط "خط أسوان" وشقيقه بعد هروبهما لأوسيم

الجمعة، 31 مايو 2019 10:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة