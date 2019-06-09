القبض على 28 مشتبها بهم فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 28 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى ضبط 3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

أسفرت حملة شنتها مديرية أمن الجيزة، عن ضبط بائعين متجولين، وتنفيذ 4 أحكام قضائية، بالإضافة إلى تحرير 120 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.