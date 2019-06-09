الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3500 معتمر عقب أداء مناسك العمرة

كتبت رحاب نبيل

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد 3500 معتمر على متن 16 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة .

ويستقبل فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين وحمايتهم من أشعة الشمس.

وشهدت الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر .