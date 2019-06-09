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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطرح حمام سباحة نادى السكة الحديد للاستثمار

الأحد، 09 يونيو 2019 08:55 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطرح حمام سباحة نادى السكة الحديد للاستثمار جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقدت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا بكلا من حسين وهبه عضو مجلس إدارة نادى السكة الحديد، رماح أبو زيد مرجان أحد المستثمرين، والدكتور زكريا شلومه أستاذ بكلية الهندسه مدنى، والمهندسة انجى زكى مدير الإدارة الهندسية بالمديرية وفاطمة شتيوى مدير فرع شباب شرق.

وتناول الاجتماع عرض العقبات التى تواجه المستثمر فى تنفيد مشروع إنشاء حمام سباحة وملحقاته بنادى السكة الحديد بنظام حق الانتفاع لمده 9 سنوات، والتى تساهم المديرية فى تذلبلها لتحقيق مسيرة الاستثمار بالهيئات الرياضية على مستوى المحافظة.

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف: "نتابع ونبحث بدقة الطرح الاستثمارى المقدم من المستثمرين وبما يحقق الهدف نحو دفع عجلة الاستثمار وبما يعود بالنفع على المجتمع المدنى".

 

 

 

 

 

 

 

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