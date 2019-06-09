السلطات السعودية: تأشيرة فورية لزوار موسم جدة تصدر فى 3 دقائق فقط

كتب مصطفى عنبر

أعلنت اللجنة المنظمة لمواسم جدة، اليوم الأحد، إطلاق تأشيرة سياحية إلكترونية فورية لزوار موسم جدة من خارج السعودية يستغرق إصدارها ثلاث دقائق، وذلك لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على السعودية كإحدى الدول السياحية الرائدة في العالم، كما تمنح التأشيرة الفورية مالكها حق الإقامة مدة 30 يوما، وتتبع مختلف الفعاليات الترفيهية التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة.

وقال المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة، إن إقرار التأشيرة الاستثنائية يأتى لتعزيز تدفق السياح والزوار إلى عروس البحر الأحمر، والدفع باتجاه إنجاح موسم جدة الذى يعد الأول من نوعه، مشيرا إلى أنها مبادرة تعكس اهتمام القيادة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركا أساسيا للاقتصاد الوطنى، وعنصرا مهما فى التنويع الاقتصادى الذى تتطلع المملكة لتحقيقه.

وأضاف أنه جرى ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأى من المناسبات والفعاليات التى يقدمها الموسم، حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فورى وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.com.sa، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر التأشيرة فورا.

ويستمر موسم جدة، الذي انطلق أمس الأول، حتى 18 يوليو المقبل، مستهدفا مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك فى مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التى تثرى الاقتصاد الوطنى؛ وتعزز مكانة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.