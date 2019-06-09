السكر والكولسترول وقلة تناول الماء من أسباب الإصابة بجلطات المخ

من أصعب ما يمر به الشخص هو الإصابة بجلطة فى المخ، فهى قد تؤثر بشكل سلبى على أى جزء من الجسم والإصابة بالشلل فى بعض الأحيان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية، وذلك وفقا لموقع"webmed".

هناك العديد من الأسباب التى تزيد من الإصابة بالجلطة فى المخ، ومنها:

- يزداد فرص الإصابة بمرض السكر للإصابة بالجلطة فى المخ، وهذا يرجع إلى زيادة تعرض مرضى السكر بانسداد فى الشرايين بشكل كبير، ولذا على تنظيم نسبته فى الجسم والحد من الإصابة بارتفاع نسبته.

- هل تعلم أن الإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية تزيد بشكل كبير فى الإصابة بمرض الكولسترول الذى يزيد من فرص الإصابة بجلطة المخ، لأن الشرايين فى المخ تعمل على ذلك.



جلطة المخ

- كثرة التعرض للضغوط العصبية والنفسية تزيد من فرص الإصابة بانسداد في شرايين المخ، وهذا الأمر يتسبب فى التعرض للإصابة بجلطة المخ، ولذا عليك الابتعاد عن هذا الأمر.

- قلة تناول السوائل وخاصة الماء تعمل على انسداد شرايين المخ بشكل قوى وكبير، ولذا تجنب هذا الأمر وتناول 2 لتر من الماء يوميا.