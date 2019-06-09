السجن سنة لـ3 متهمين بسرقة موتوسيكل بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين 32 سنة "حمادة.ع.ع" عاطل و"اكرامى .م.ع" 25 سنة أ" عاطل و"أحمد.ص" 22 سنة عاطل بالسجن سنة واحدة لكل منهم، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "عمر.خ.أ" بالإكراه والاستيلاء على الموتوسيكل الخاص به بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد ، بأمانة سر عبده حلمى ووائل العمدة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام بالموتوسيكل الخاص به فوجئ بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء فى وجهه وقاموا باستيقافه وتهديده واستولوا منه عى الموتوسيكل تحت تهديد السلاح وفروا هاربين .

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المجنى عليه، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.