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السجن المشدد 3 سنوات لخفير خصوصى لحيازته سلاح نارى بالشرقية

الأحد، 09 يونيو 2019 02:06 م
السجن المشدد 3 سنوات لخفير خصوصى لحيازته سلاح نارى بالشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، خفير خصوصي، بدائرة مركز بلبيس بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق. 

تعود أحداث القضية رقم 40417 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط المباحث من ضبط" سويلم م س" 24 سنة خفير خصوصي، مقيم دائرة المركز، بحايزته سلاح نارى خرطوش بدون تصريح، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

خفير خصوصي

مركز شرطة بلبيس

جنايات الزقازيق

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