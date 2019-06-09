الرى ترفع المخلفات من ترعة بسنتواى بمحافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

أكدت هندسة الموارد المائية والرى بأبو حمص أنه يتم رفع المخلفات والقمامة الموجودة فى مياه ترعة بسنتواى بمحافظة البحيرة، لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وفروعها، وحفاظاً على صحة العامة التى قد تتعرض للخطر نتيجة انتشار الروائح الكريهة التى انتشرت نتيجة تراكم القمامة التى يلقيها الموطنين فى الترعة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها تنفذ حملات وندوات فى كافة المحافظات، للحفاظ على المياه من التلوث، وتعريفهم بمدى خطورة إلقائها القمامة فى المجارى المائية والحفاظ عليها من التلوث.

وطالب الوزارة بضرورة مشاركة المواطنين فى تحمل جزء من مسئولياتهم فى الحفاظ على شبكات الرى والصرف ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.

وتهيب وزارة الموارد المائية والرى بجميع المواطنين القيام بمسؤلياتهم للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين وعدم القاء المخلفات فيها لما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه و اساءة للمظهر الحضارى والجمالى الذى يؤثر سلبا على كافة القطاعات سواء الزراعى أو الصحى والسياحى.