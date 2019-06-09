الرى: إعادة تشغيل محطة العكرشة على مصرف الجبل الأصفر القديم.. صور

كتبت أسماء نصار

أكدت اﻻدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، التابعة للهيئة المصرية العامة للصرف، أنه تم اعادة تشغيل محطة العكرشة على مصرف الجبل الأصفر القديم ك. 0.550 بمحافظة القليوبية بعد توقفها، حيث تم إجراء أعمال الصيانة للوحدة 150 لتر/ ث وإعادة تشغيلها و الوضع الآن مستقر وآمن.

وأكد المهندس عبد المجيد المهندس- مدير هندسة صرف جنوب المنزلة أنه تم تنظيف نطاق ووحدات المص بمحطة الايراد بمصر الجديدة والتأكد من فاعلية عمل المحطات ومدى جاهزيتها وعدم وجود أى عوائق تمنعها من العمل بكفاءة.

كما تم المرور على سحارة مصرف بلبيس اسفل ترعة الاسماعيلية ك 50.300 وتبين أن مناسيب المياه أمام وخلف السحارة طبيعية وآمنه.

يذكر أن وزارة الرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للصرف تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الصرف العام والمغطى والتى تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك التأثير الإيجابى فى تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضيه وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة إلى المشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.