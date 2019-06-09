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الجيش السورى يقتل نحو 130 إرهابيا بينهم انتحارى شمال حماة

الأحد، 09 يونيو 2019 07:01 ص
الجيش السورى يقتل نحو 130 إرهابيا بينهم انتحارى شمال حماة سوريا
وكالات الأنباء

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تشهد جبهات القتال فى ريف حماة الشمالى والشمالى الغربى بين الجيش السورى والتنظيمات الإرهابية، معارك طاحنة لم تتوقف منذ ثلاثة أيام، وتمكن الجيش خلالها من سحق مئات الإرهابيين بينهم انتحارى شيشانى استعمله تنظيم "جبهة النصرة" على محور بلدة الجلمة.

 

ونقلت شبكة "سبوتنيك" الروسية فى حماة عن مصدر عسكرى سورى قوله إن قوات الجيش تمكنت اليوم من إحباط محاولة هجوم واسعة نفذها مسلحو هيئة "تحرير الشام" وتنظيمات أخرى متحالفة معها باتجاه محور بلدة الجلمة حيث نفذت وحدات الجيش كمينا محكما أخلت من خلاله بعض نقاطها فى المنطقة ثم شنت هجوما معاكسا سحقت من خلاله عشرات الإرهابيين الذين تقدموا عبر هذا المحور وأعادت سيطرتها على كامل النقاط وتمكنت من إحصاء جثث أكثر من 30 مسلحا.

 

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تفجير عربة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى هدفها على محور بلدة الجلمة بحوالى 2 كم، في وقت أكدت فيه مصادر محلية بريف حماة الشمالي أن الانتحاري الذي كان يقود العربة المفخخة يدعى (أبو الدرداء الشيشاني) وهو أحد مسلحي الحزب "الإسلامي التركستاني".

 

وأكد المصدر العسكرى أن قوات الجيش السوري تمكنت من إعادة تأمين محيط بلدتي الحماميات وكرناز بعد اشتباكات مع المسلحين دامت أكثر من ٢٤ ساعة وأنه تم تحصين كامل مواقع الجيش في المنطقة حيث بلغ عدد قتلى المسلحين على محور كرناز الحماميات أكثر من ١٠٠ قتيل، في وقت لا تزال جبهتا تل الملح والجبين تشهدان اشتباكات عنيفة لليوم الثالث على التوالي وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف تنفذه وحدات الجيش باتجاه مواقع المسلحين في المنطقة.

 

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في خان شيخون واللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين وكفرنبل وترملا وحاس بريفي إدلب وحماة وتمكن من تدمير عدة آليات كانت متجه لمؤازرة التنظيمات الإرهابية المسلحة على جبهة ريف حماة الشمالي.


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