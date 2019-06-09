الثلاثاء.. انطلاق دورة فقه الحج للدعاة قبل بدء الموسم لتوعية الحجاج بالمناسك

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق دورة لمدة يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين، بحيث تكون المحاضرة الأولى من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرا لجميع الأئمة فى فقه الحج ، بحيث يتم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن 200 فى المجموعة الواحدة.

ويتم خلالها تدريس كتاب التيسير فى الحج الذى أصدرته وزارة الأوقاف وسيتم إتاحته إلكترونيا على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنها معرض ساحة مسجد الحسين المقام حاليا ومكتبة مسجد النور ومكتبة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وسائر مكتبات بيع كتب المجلس.

وبالنسبة لأئمة وواعظات الأوقاف المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفين بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج فتكون دورتهم مركزية لمدة يومين بأكاديمية الأوقاف، ويكون ذلك كله خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال، وتنظم كل مديرية دوراتها بمعرفتها خلاله على حسب عدد أئمتها والأماكن المتاحة للتدريب والأساتذة المحاضرين المتخصصين.