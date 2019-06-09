التحقيق مع موظفى مكتب تموين بالشرقية لتقاعسهم عن ضبط مواطن يتاجر بالدقيق

الشرقية – إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين بالإدارة التموينية بمنشأة أبو عمر للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة للإهمال والتقصير فى العمل وعدم المتابعة المستمرة للمخابز و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن "أ . ع . ع" والمقيم بقرية السعدى التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية والتابعة لمكتب تموين منشأة أبو عمر والذى سبق ضبطه أكثر من مره بجلب وتجميع و الإتجار بالدقيق البلدى المدعم .

كانت محافظة الشرقية قد تلقت خطاباً من وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشكاوى والتواصل المجتمعى بمجلس النواب بخصوص شكوى المواطنه " ن. ع . ع " المقيمة بناحية قرية السعدى التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية والتى تتضرر فيها من قيام المواطن المذكور المقيم بذات الناحية بتخزين دقيق مدعم بمنزله تمهيداً لإعادة تدويره وتعبئته مرة أخرى وبيعه بالسوق السوداء.

ليوجه محافظ الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة تموين الحسينية والرقابة التموينية بمتابعة وفحص الشكوى وإتخاذ اللازم قانوناً.

وبناءاً على التقرير الوارد من إدارة المتابعة الميدانية لفحص الواقعة وإثبات صحتها من عدمه أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه بمفاجئة منزل المشكو فى حقه " تبين صحة ماورد بخصوص ثبوت تجميع وجلب دقيق بلدى مدعم من قِبل الدولة والمحظور الإتجار فيه بغرض التربح من وراء ذلك بالسوق السوداء حيث تم ضبط عدد 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % زنه الواحدة 50 كجم بمخزن بحوش منزله الكائن بناحية قرية السعدى، وتلاحظ أن كمية الدقيق إنتاج شهر مايو 2019 م صالحة لمدة 9 أشهر من تاريخ الإنتاج ليتم التحفظ على الكمية ونقلها بسيارة إدارة تموين الحسينية وتسليمها لمستودع الدقيق بالحسينية ، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طواريء برقم 107 لسنة 2019 م بتاريخ 2 / 6 / 2019 م مركز شرطة منشأة أبو عمر.

شدد محافظ الشرقية على مدير مديرية التموين بمتابعة التحقيقات و التنبيه بمتابعة مثل هذه الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ،مؤكداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة لتحقيق الانضباط فى العمل و وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك بحث الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الإجتماعى من فيس بوك واتس آب، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المتابعة الميدانية للوقوف على حل تلك الشكاوى بمعاينتها على الطبيعة وإتخاذ اللازم فوراً .