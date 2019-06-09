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البرلمان اليمنى يطالب الحكومة الشرعية بوقف التعامل مع المبعوث الأممى

الأحد، 09 يونيو 2019 12:13 م
البرلمان اليمنى يطالب الحكومة الشرعية بوقف التعامل مع المبعوث الأممى البرلمان اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

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جدد البرلمان اليمنى، اليوم الأحد، مطالبة للحكومة الشرعية بوقف التعامل مع المبعوث الدولى مارتن جريفيث، حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسى المتفق عليها.

وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية، أن اللقاءات التى ستجريها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزمارى دى كارلو، فى الرياض، ستركز على مناقشة التجاوزات التى تتهم الشرعية اليمنية المبعوث الدولى بارتكابها ومراجعتها، والحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات، ومنح جريفيث فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد.

كما ستلتقى دى كارلو فى الرياض بفريق المفاوضين عن الجانب الحكومى الذى سيسلمها نسخا من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، ومخالفة فريق الأمم المتحدة لتلك الاتفاقيات التفصيلية.

كانت مصادر يمنية مطلعة قد أفادت فى وقت سابق بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيوفد وكيلته للشؤون السياسية إلى الرياض للاجتماع بالرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ومسؤولين فى الحكومة اليمنية، حول موضوع التعامل مع المبعوث الأممى لدى اليمن.

 

 

 


البرلمان اليمنى

المبعوث الاممى لليمن

مارتن جريفيث

الجيش اليمنى

الحوثيين

الامم المتحدة

جماعة الحوثى الارهابية

الحكومة اليمنية

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