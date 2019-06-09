البابا فرنسيس يدعو للسلام والحوار فى السودان

رويترز

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى السلام فى السودان، وقال البابا فى عظته الأسبوعية أمام الحشود فى ساحة القديس بطرس، "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف، نصلى من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعى للصالح العام عبر الحوار".

ويذكر أن تحالف لجماعات المعارضة الرئيسية فى السودان، قال، الجمعة، إنهم منفتحون على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بينهم وبين الحكام العسكريين للبلاد وفق شروط معينة، ومن بين مطالب المعارضة إجراء المجلس العسكرى تحقيق شفاف حول الأحداث التى جرت يوم الاثنين الماضى، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.