الإمارات.. تسمم عشرات السكان فى برج سكنى بعجمان.. ولا حالات خطرة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصيب 130 شخصا من جنسيات مختلفة، بحالات تسمم فى إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، لاستخدامهم مياه الاستحمام والوضوء ببرج سكنى وسط عجمان فى منطقة مشيرف.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، استقبلت عدد من المستشفيات الحالات وتم منحهم العلاج اللازم، ويجرى حاليا متابعة علاج 8 حلات موزعة ما بين مستشفى ثومبي ومستشفى أمينة، وحالتهم مستقرة وتم إبلاغ الجهات المعنية فى وزارة الصحة بدولة الإمارات، بعدد الحالات ودائرة البلدية والتخطيط لأجراء اللازم.

ووفقا للصحيفة الإماراتية، أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، ورود عدد من البلاغات من إدارات مستشفيات خاصة مختلفة عن حالات مرضية مصابة بالتسمم وبلغ عددها 130 حالة ،وعليه تم عمل مسح شامل على جميع المستشفيات والوقوف على صحة وسلامة المصابين.

وتبين أن جميع المصابين يقطنون في برج سكني وسط مدينة عجمان، وتم إسعاف الجميع ومنحهم العلاج اللازم، كما تم إبلاغ دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لإجراء اللازم والوقوف على أسباب تسمم السكان، كما تم نقل عدد من الحلات المرضية من بعض المستشفيات الخاصة إلى مستشفى الشيخ خليفة، وذلك لتقديم العلاج دون رسوم في مثل هذه الحلات الطارئة.