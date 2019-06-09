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الأوبزرفر: إليزابيث وارن تكتسب زخما بين الديمقراطيين كمرشحة ضد ترامب 2020

الأحد، 09 يونيو 2019 02:50 م
الأوبزرفر: إليزابيث وارن تكتسب زخما بين الديمقراطيين كمرشحة ضد ترامب 2020 اليزابيث وارن
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 خاصة بين صفوف حزب الديمقراطيين الذى يحشد قوته للخروج بمرشح قادر على المنافسة مع دونالد ترامب فى الانتخابات المقبلة. وقالت رغم لمعان نجم كلا من بيرنى ساندرز وجو بايدن، إلا أن إليزابيث وارن يبدو وإنها تحقق نجاحا تلو الآخر ربما يكسبها أفضلية على منافسيها سالفى الذكر العام المقبل. 
 
وأوضحت الصحيفة أن مبدأ السيناتور الذى تلخصه بشعار "لدي خطة"، كان بمثابة صيحة حشد للناخبين الأمريكيين، فإليزابيث  تخطط لتحقيق مكاسب على منافسيها في سباق حزب الديمقراطيين لتتغلب على دونالد ترامب، لافتة إلى أن السياسة الصارمة التى اتبعتها أستاذة القانون بجامعة هارفارد سابقًا تركت انطباعًا إيجابيا بين النشطاء في منتدى "هى الناس"، She the People في تكساس الشهر الماضي ، كما لقيت ترحيباً جيدًا في مؤتمر ولاية كاليفورنيا للحزب في وقت سابق من هذا الشهر.
 
وشهد استطلاع للرأي أجرته Morning Consult هذا الأسبوع اقتحام وارن للسباق بعد حصولها على  10٪ ، مما جعلها في المركز الثالث خلف بيرني ساندرز وجو بايدن. 
 
كما أظهر استطلاع حديث لـ "الإيكونومست / يوجوف" أن وارن تحقق مكاسب بين الناخبين الليبراليين ، حيث يرى الديمقراطيون سيناتور ماساتشوستس أن اليزابيث مناسبة من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة على قدم المساواة مع ساندرز.
 
حققت حملتها المكثفة حول سلسلة واسعة من القضايا المحددة انتشار واسعا على شبكة الإنترنت - بما في ذلك نصيحتها لامرأة بشأن حياتها العاطفية، فضلا عن ظهورها بشكل إيجابى فى الفاعليات التلفزيونية الأخيرة. فعلى سبيل المثال، استمتعت في إنديانا هذا الأسبوع باهتمام إلى امرأة صوتت لصالح ترامب في عام 2016 ووصفت خيبة أملها - ليس فقط حيال رئيس فشل في إعادة وظائف التصنيع كما وعد ولكن حيال نظام سياسي كامل معطل وبه الكثير من الخلل. 
 
وردت وارن عليها قائلة بقوة "الشيء هو أنه لا يمكنك التلويح بذراعيك..يجب أن يكون لديك بالفعل خطة - ولدي خطة".
 
 
 
 

الانتخابات الامريكية

ترامب

اليزابيث وارن

انتخابات الرئاسة الامريكية 2020

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