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الأمم المتحدة :70 % من ألغام داعش فى العراق لا تزال تحت الأنقاض

الأحد، 09 يونيو 2019 05:50 م
الأمم المتحدة :70 % من ألغام داعش فى العراق لا تزال تحت الأنقاض الغام - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لاتزال تحت الأنقاض.

وذكرت الدائرة فى بيان نشره موقع "روسيا اليوم" إن تلك الألغام تصعب من العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابى ، بعد  مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة إحدى أكبر المثبطات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان.

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك.

ووفقا لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو 2014 التي سيطر فيها "داعش" الإرهابي على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

وأعلن العراق أواخر 2017 تحرير كامل البلاد بما فيها الموصل من "داعش"، لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد.

 

 


العراق

داعش

بغداد

اخبار العراق

العراق اليوم

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