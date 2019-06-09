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الأفتاء تجيب على سؤال "هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟"

الأحد، 09 يونيو 2019 04:18 م
الأفتاء تجيب على سؤال "هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟" دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو قصير للرد على سؤال أحد المتابعين بعنوان :هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟".
 
وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن صلاة المرأة بالنقاب تجوز ولا شيء فيها، كما أن صلاتها بدون النقاب تجوز أيضا.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت كيفية المداومة على الصلاة، حيث أكدت أن ما ينصح به للمداومة على الصلاة، ما ذكرته السيدة عائشة رضى الله عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفة: "أنه كان إذا حضرت الصلاة ترك ما فى يده فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا".
 
وتابعت الدار:"إذا نتعلم من هذا أن المبادرة بأداء الصلاة بمجرد دخول وقتها من أهم أسباب المداومة على الصلاة، وأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها".
 

دار الافتاء

الافتاء

النقاب

فتاوى

صلاه المراه

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