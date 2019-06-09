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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلاً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


 

الصغرى العظمى


 
القاهرة 21 33 
شبين الكوم 21 32
طنطا 20 32
دمنهور 20 30
الإسكندرية 22 27
بلطيم 21 28
مطروح 19 27
السلوم 19 28
سيوة 19 37
بورسعيد 21 29
دمياط 21 28
الزقازيق 19 32
الاسماعيلية 18 35
السويس 19 34
العريش 18 30
رفح 19 29
رأس سدر 21 34
نخل 16 32
نويبع 26 34
طابا 20 32
كاترين 16 33
الطور 23 31 
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 26 35
مرسى علم 27 36
الفيوم 22 33
بنى سويف 22 33
المنيا 22 34
أسيوط 24 35
سوهاج 24 36
قنا 25 37
الأقصر 26 37
أسوان 28 38
أبوسمبل 29 37
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 24 33 
أبو رماد 25 34
حلايب 25 32
رأس حدربة 24 32
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43 
المدينة 28 42
الرياض 30 44
المنامة 33 42
أبوظبى 30 41
الدوحة 32 43 
الكويت 31 48
دمشق 15 35
بيروت 22 28
عمان 17 31
القدس 18 26
غزة 19 27
بغداد 30 47
مسقط 33 39
صنعاء 17 27
الخرطوم 28 39
طرابلس 22 31
تونس 24 38
الجزائر 17 22
الرباط 11 22
نواكشوط 25 39
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 


 

الصغرى العظمى

أنقرة 16 31
اسطنبول 20 28
اسلام اباد 24 40
نيودلهى 30 45
جاكرتا 24 33
بكين 19 31
كوالالمبور 25 33
طوكيو 17 23
أثينا 22 33
روما 18 32
باريس 11 20
مدريد 10 23
برلين 17 26
لندن 11 18
مونتريال 16 27
موسكو 20 33
نيويورك 19 27 
واشنطن 19 24

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