اعرف جسمك.. كيف ينظم الجلد درجة حرارة الجسم؟

كتبت إيناس البنا

توجد مستقبلات للحرارة فى الجلد، هذه المستقبلات ترسل إشارات إلى الجسم، وتحفز الاهتزاز في الطقس البارد والتعرق في الطقس الحار.

وعندما تكون درجة الحرارة فى الخارج مرتفعة، تتفاعل الغدد العرقية فى جسم الإنسان الذى لديه ما يقرب من 2.6 مليون غدة عرق.

وتساعد الغدد العرقية والطبقات الدهنية في الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم ، فعندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة، تطلق الغدد العرقية سوائل جسدية مقترنة بالملح للحفاظ على درجة حرارة الجسم مرتفعة للغاية، وعندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة ، تعمل الطبقات الدهنية على الجلد طبقة، وتحبس الحرارة وتمنعها من مغادرة الجسم.

الغدد العرقية

عندما ينطلق هذا العرق من المسام وفقا لتقرير موقع " reference" ، يستقر خارج الجلد، حيث يساعد تأثير هذا العرق والرياح الخارجية على تبريد الجسم ، مما يقلل من درجة الحرارة الداخلية للجسم.

وتساعد الطبقات الدهنية على جلد الجسم فى الاحتفاظ بجميع الحرارة التي يمكن أن تحدث أثناء درجات الحرارة المنخفضة للغاية، و يتم توجيه تدفق الدم بعيدا عن الجلد للحفاظ على الدفء.