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اعتماد 888 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالدقهلية

الأحد، 09 يونيو 2019 09:29 م
اعتماد 888 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن منح 888 مليون و 890 ألف جنيه ، فى إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذى يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأكد محافظ الدقهلية – فى بيان صحفى اليوم - أن المحافظة تدعم "مشروعك" لأنه نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات فى مختلف المجالات بمعرفة المواطنين فى قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

 و أضاف شاروبيم أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات فى حجم القروض الممنوحة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذى توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه قال محمد البدوى مدير إدارة مشروعك إن إجمالى القروض التى تم صرفها على مستوى المحافظة بلغ 888 مليونًا و889 ألفًا و668 جنيهًا، تم منحها لـ 9404 مشروعًا، وفرت 18 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع فى 2015، وحتى نهاية مايو الماضى، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين ، كأفضل 3 مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة خلال شهر مايو .


القروض فى الدقهلية

تمويل المشروعات فى الدقهلية

اخبار الدقهلية

كمال شاروبيم

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