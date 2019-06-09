استعجال تقرير لجنة فحص المضبوطات لـ11 متهما شرعوا فى سرقة كابلات بالتجمع

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير اللجنة الفنية لفحص المضبوطات، التى تم تشكيلها من النيابة لحصر المسروقات التى تم التحفظ عليها، فى واقعة القبض على 11 متهمًا بالشروع فى سرقة كابلات نحاسية لهواتف أرضية فى التجمع.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، جدد حبس 11 متهما، فى واقعة اتهامهم بسرقة كابلات لهواتف أرضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة، لفحص المضبوطات التى تم التحفظ عليها من قبل النيابة، بموجب قرارها كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالحى الأول بدائرة القسم، من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (منشار حدادى- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجارى "أزمة")، وذلك أثناء توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.