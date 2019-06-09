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إيطاليا تتصدر الدول المستوردة للفول السودانى المصرى

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 ص
إيطاليا تتصدر الدول المستوردة للفول السودانى المصرى فول سودانى
كتب عبد الحليم سالم

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يسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش ، عضو مجلس النواب لزيادة الصادرات بما يساهم فى تحقيق المستهدف خلال الاعوام القادمة.

 

ومن الأصناف التى تنمو صادراتها بشكل ملموس الفول السودانى المصرى، الذى بلغت صادراته 46 ألف طن الموسم الماضى ،بقيمة 74 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديرى.

 

وبحسب البيانات فإن إيطاليا هى المستورد الاول للفول السودانى بنحو 20.4 الف طن بقيمة 38 مليون دولار بنسبة 45% فى الكيمات و51% فى القيمة.

 

تليها المانيا بنحو 4.5 الف طن بقيمة 8.6 مليون دولار بنسبة 10% من الكمية و12% منن القيمة وتحل تونس ثالثا تستورد 3.2 الف طن بقيمة 2.5 مليون دولار تمثل 7% فى الكمية و3% فى القيمة.


صادرات الفول السودانى

الفول السودانى المصرى

الحاصلات الزراعية

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