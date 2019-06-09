إعادة تشغيل صيدليتين ومخزن أدوية بقرار من محافظ الدقهلية..اقرأ التفاصيل

وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق الصيدليتين والمخزن بناء على عرض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة لتقرير مرور إدارة التفتيش الصيدلى على عدد من الصيدليات فى قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، وقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، وتقسيم بهاء بطلخا، والذى قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي كما هو مقرر وفقا لقوانين وتشريعات الصيدلة.

جاء ذلك بعد تقدم أصحاب الصيدليتين والمخزن بطلبات لإعادة التشغيل، وتأكد مديرية الصحة من تلافى أسباب الغلق، وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر.

وقرر محافظ الدقهلية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين .