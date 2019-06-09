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إحالة عاطل للمحاكمة بعد انهيار 3 منازل خلال تنقيبه عن الآثار بمصر القديمة

الأحد، 09 يونيو 2019 04:25 م
إحالة عاطل للمحاكمة بعد انهيار 3 منازل خلال تنقيبه عن الآثار بمصر القديمة جريمة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت نيابة مصر القديمة عاطلا إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالتسبب فى انهيار 3 منازل خلال التنقيب عن الآثار فى مصر القديمة، وإصابة عدد من أهل المنطقة بحالة من الذعر والهلع.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سلّم نفسه لقسم شرطة مصر القديمة، عقب تنقيبه عن الآثار فى منزله بمنطقة خرطة الشيخ مبارك، وتسبّبه فى انهيار منزله وتصدع عدد من المنازل المجاورة، ما أصاب الأهالى بالذعر ودفعهم لإخلاء منازلهم، قبل أن ينهار منزلين آخرين لاحقا.
 
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وحررت محضرا بالواقعة، وعاينت النيابة الموقع، وتبين أن المتهم اعتاد الحفر أسفل منزله منذ فترة، ووصل إلى عمق 30 مترا، ما تسبب فى انهيار المنزل وتضرر المنازل المجاورة، ثم انهيار منزلين، بدون إصابات أو خسائر بشرية.
 
وأقر المتهم أمام وكيل نيابة مصر القديمة، أنه وراء ارتكاب الواقعة، عقب مشاركة صديقه فى الحفر أسفل منزله منذ 6 أشهر، والعثور على آثار إسلامية قديمة، فقرر التجربة بمنزله للحصول على الكنوز بمفرده، وظل يحفر قرابة 40 يوما حتى وصل إلى عمق 30 مترا، ولم يوقفه إلا تصدع المنزل وانهياره، فحاول الخروج منه، لكنه اكتشف أن الجيران يصرخون ويستغيثون بعد تصدع منازلهم.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال الجيران، الذين أقروا بأنهم فوجئوا بانهيار المنزل المجاور لهم، وحدوث هزّة أرضية داخل منازلهم قبل أن ينهار منزلان مجاوران، فحاولوا الخروج والنجاة بحياتهم، ولم يتمكّنوا من إنقاذ إلا قدر ضئيل من ممتلكاتهم، وأثبتت النيابة أقوالهم فى المحضر، وسمحت لهم بتقديم شكاوى والتوجه بها إلى حى مصر القديمة حتى يحصلوا على تعويضات أو مساكن بديلة.
 

عقوبة التنقيب عن الآثار

الآثار المصرية

مصر القديمة

نيابة مصر القديمة

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