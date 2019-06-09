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أوقاف المنوفية : دورة تدريبية للأئمة بجميع إدارات المحافظة فى فقة الحج

الأحد، 09 يونيو 2019 10:17 م
أوقاف المنوفية : دورة تدريبية للأئمة بجميع إدارات المحافظة فى فقة الحج الدكتور أحمد عبد المؤمن وكيل أوقاف المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن الدكتور أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن مديرية الأوقاف سوف تنظم  دورة تدريبية للائمة بكل إدارة من إدارة المحافظة ، فى فقة الحج من كتاب تسيير الحج والغرض منها تثقيف الأئمة بكل مايتعلق بأعمال الحج وماشمله من تغيرات على الحجاج ،وسوف يحاضر فى الدورات أساتذة من جامعة الأزهر ومدرسى المعهد الثقافى بمدينة شبين الكوم .

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  أن كل إدارة من إدارات المحافظة والبالغ عددهم 10 إدارات على مستوى المحافظة، تم تجهيز أماكن مساجد للدورات ،و تم تحديدها عبر كل مدير إدارة فيما لايزيد عدد  200 من الأئمة إتاحة لجوء المناقشة مع المحاضر .

 


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أوقاف المنوفيه

تنظيم دورات

فقه الحج

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