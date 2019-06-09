أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 9-6-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.

العالمية للسمسرة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (666) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ فى 2 سبتمبر لعام 2018.

وحدد عمران، بحسب القرار المنشور على شاشة البورصة، توقيت تفعيل قرار وقف نشاط الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، لمدة 30 يوماً تبدأ من اليوم الأحد الموافق 9 يونيو حتى يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.

يونيفرت

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول غدا الاثنين، وحتى نهاية جلسة تداول 17 يونيو الجارى لتسجيل أوامر البيع و الشراء على سهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، وذلك بسعر 1.01 جنيه للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

واشترطت على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 17 يونيو الجارى، على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وكانت قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد وافقت على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.1 مليون ورقة مالية بقيمة 347 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 4.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 817 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 247 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17244 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.