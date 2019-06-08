سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 09:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

685 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 ص
685 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى اليوم السبت 8 يونيو الجارى طلاب الثانوية العامة، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم بماراثون الامتحانات والتى تنتهى 3 يوليو المقبل.

ووصل عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة قرابة 685 ألف طالب وطالبة موزعين على 1820 لجنة سير فى مختلف المحافظات.

وقالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إن لجان الشغب والمصنفة ضمن اللجان التى شهدت مشكلات خلال الأعوام السابقة تحت رقابة الملاحظين ورؤساء اللجان وهناك متابعة دقيقة لهذه اللجان على أعلى مستوى من كافة الجهات وسيتم استلام تقرير عن سير الامتحان بهذه اللجان بشكل يومى وأى مشكلات أو محاولات غش تحدث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الطلاب.

وأوضحت المصادر، أن المدارس مؤمنة بالكامل من قبل رجال الشرطة وهناك تنسيق كامل مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتأمين رحلة الأسئلة حتى تصل إلى لجان السير والكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا لجان السير.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحافظات تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. وصول الملاحظين للاستراحات الخاصة.. ونشر سيارات الإسعاف باللجان.. وتأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة.. و"أسوان" توفر مبردات ومراوح لمواجهة الحر (صور)

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 م

مديريات تعليم الفيوم ومطروح وبنى سويف تعلن الطوارىء لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:40 م

تعرف على إجراءات التعليم استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:01 م

التعليم: كنترولات الثانوية العامة جاهزة لتصحيح كراسات البوكليت

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:11 م

التعليم تخصص خط ساخن للتواصل مع الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة