685 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم السبت 8 يونيو الجارى طلاب الثانوية العامة، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم بماراثون الامتحانات والتى تنتهى 3 يوليو المقبل.

ووصل عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة قرابة 685 ألف طالب وطالبة موزعين على 1820 لجنة سير فى مختلف المحافظات.

وقالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إن لجان الشغب والمصنفة ضمن اللجان التى شهدت مشكلات خلال الأعوام السابقة تحت رقابة الملاحظين ورؤساء اللجان وهناك متابعة دقيقة لهذه اللجان على أعلى مستوى من كافة الجهات وسيتم استلام تقرير عن سير الامتحان بهذه اللجان بشكل يومى وأى مشكلات أو محاولات غش تحدث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الطلاب.

وأوضحت المصادر، أن المدارس مؤمنة بالكامل من قبل رجال الشرطة وهناك تنسيق كامل مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتأمين رحلة الأسئلة حتى تصل إلى لجان السير والكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا لجان السير.