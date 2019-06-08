4 طالبات بجامعة أسوان يؤدين الامتحان داخل المستشفى بعد تعرضهن لحادث

أسوان - عبد الله صلاح

أدت 4 طالبات بجامعة أسوان، الامتحان بلجان خاصة داخل مستشفى أسوان الجامعى، بعد تعرضهن لحادث بالطريق الصحراوى أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع 9 وإصابة 15 آخرين.

ومن جانبه، زار الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الطالبات المصابات داخل المستشفى خلال أدائهن الامتحانات، مؤكدا أن إدارة الجامعة قامت بمتابعة حالة الطالبات المصابات وتم نقلهن إلى مستشفى الصداقة العام وحالتهن مستقرة، وتم تشكيل 4 لجان خاصة لأربع طالبات بالمستشفى يتلقين علاجهن وهن 3 طالبات بكلية التربية النوعية والطالبة زينب محمود منصور بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية مصابة بكسور، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لإجراء عملية جراحية بقسم العظام.