سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

4 طالبات بجامعة أسوان يؤدين الامتحان داخل المستشفى بعد تعرضهن لحادث

السبت، 08 يونيو 2019 11:23 ص
4 طالبات بجامعة أسوان يؤدين الامتحان داخل المستشفى بعد تعرضهن لحادث إحدى الطالبات تؤدى الامتحان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدت 4 طالبات بجامعة أسوان، الامتحان بلجان خاصة داخل مستشفى أسوان الجامعى، بعد تعرضهن لحادث بالطريق الصحراوى أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع 9 وإصابة 15 آخرين.

ومن جانبه، زار الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الطالبات المصابات داخل المستشفى خلال أدائهن الامتحانات، مؤكدا أن إدارة الجامعة قامت بمتابعة حالة الطالبات المصابات وتم نقلهن إلى مستشفى الصداقة العام وحالتهن مستقرة، وتم تشكيل 4 لجان خاصة لأربع طالبات بالمستشفى يتلقين علاجهن وهن 3 طالبات بكلية التربية النوعية والطالبة زينب محمود منصور بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية مصابة بكسور، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لإجراء عملية جراحية بقسم العظام.


جامعه اسوان

امتحانات

حادث

الطريق الصحراوى

اسوان

المستشفى الجامعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة