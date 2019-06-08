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بعد انتهاء إجازة عيد الفطر..

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

السبت، 08 يونيو 2019 12:55 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت،  عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم، حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.
 
في بداية جولته زار معهد فتيات الكويت الثانوى النموذجى بالقطامية، واطمأن على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث)، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.
 
وتواصل الشيخ صالح عباس مع الطلاب واستمع إلى أرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدًا بدور الطالب الأزهرى بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.
 
وشدد وكيل الأزهر على رؤساء  وأعضاء اللجان على ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتًا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.
 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
 
 
 

الثانوية الازهرية

الجبر والهندسة الفراغية

وكيل الازهر الازهر الشريف

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