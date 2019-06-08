وفاة طالبة ثانوى بالشرقية بعد تناولها جرعة من المسكنات لشعورها بمغص

توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوى، إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات نتيجة شعورها بمغص شديد، وذلك داخل منزل أسرتها بقرية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وبالعرض علي نيابة أبوكبير العامة قررت بمعرفة عصام محمد وكيل والنيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أبو كبير" المركزى، بوصول "أ.م.م" طالبة بالصف الثالث الثانوى مُقيمة بقرية تابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات.

بالانتقال وسؤال أفراد أسرتها، أفادوا بأنها شعرت بمغص فتناولت جرعة زائدة من المسكنات، إلا أن الجرعة أحدثت نزيف بالمعدة، ولفظت حياتها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

ونفى مصدر أمنى بمركز شرطة أبوكبير عن قيام الطالبة بالإنتحار، مؤكدا أن تقرير مفتش الصحة جاء متطابق مع أقوال أسرة الفتاة بتناول جرعة زائدة من المسكنات.