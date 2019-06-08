وزير مالية ألمانيا: وزراء مجموعة العشرين يتفقون بشأن الحد الأدنى من الضرائب

رويترز

قال وزير المالية الألمانى أولف شولتز، اليوم السبت، إن وزراء المالية فى اجتماع مجموعة العشرين فى اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ، كما ذكر أن هذا يعنى إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما فى ذلك ألمانيا.